Обрушение жилого дома в Одессе: стали известны новые подробности (видео)

Пострадавшее здание является памятником архитектуры, в аварийных не значилось.

В Одессе в жилом 4-этажном доме, который обвалился сегодня ночью, повреждена газовая труба.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

«В результате обрушения повреждена газовая труба», - сообщили в главке.

Место повреждения не обнаружено. Работы по разбору строительных конструкций пока не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Как отмечается, в указанном доме, 1912 года постройки, зарегистрировано 37 человек, фактически проживало 24, которые после обвала выведены на улицу.

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Повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, в которых проживало 10 человек). От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 единицы техники. На месте происшествия с жителями работают психологи ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, обрушилась правая часть фасада.

«Пострадал один мужчина - рваная рана ноги. Оказана помощь, лечится амбулаторно», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии, в доме - 12 квартир. По первичной информации, должны отселить 24 человека.

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«Дом - памятник архитектуры. В аварийных не значился», - сообщили в мэрии. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10.

В мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов - по улице Торговой, 20, на Среднефонтанской, 29 и на Польском спуске, 9.

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