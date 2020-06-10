В курортной зоне Одессы обрушилась часть четырехэтажного жилого дома, есть пострадавшие (фото)

Рухнула угловая часть старинного здания с первого по четвертый этаж, существует угроза дальнейшего обрушения дома.

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы обрушилась часть 4-этажного жилого дома, есть пострадавшие.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 3:10 в службу спасения «101» поступило сообщение об обрушении стены жилого дома по ул. Ясной, 10.

Читайте такжеВ Одессе расследуют гибель пенсионера при падении с балкона

Как выяснилось, произошло обрушение угловой части 4-этажного жилого дома с 1-го по 4-й этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома.

Отмечается, что крыша и чердачное помещение не пострадали. Жители дома были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.

Во время эвакуации получила травмы житель одной из квартир, который госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации других пострадавших нет.

«Службой энергоснабжения дом обесточен. Проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения здания от газа», - сообщили в главке.

Читайте такжеВ Одесском художественном музее из-за ливня обвалился карниз (фото)

На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ГСЧС.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Указанный дом - памятник архитектуры местного значения, возведен в 1912 году.

Как сообщал УНИАН, в мае в исторической части Одессы рухнула стена 4-этажного дома по улице Торговой, 20, а также произошел обвал на Среднефонтанской, 29 - рухнули крыша и фасад двухэтажного 22-квартирного здания, которое возвели в первой половине прошлого века.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram