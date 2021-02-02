Спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четверых человек из квартир на втором этаже.

Сегодня в центре Одессы произошло обрушение лестничной клетки в двухэтажном жилом аварийном доме.

Читайте такжеПод Киевом из-за отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенокКак сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 2 февраля около 08:00 в службу спасения «101» поступила информация о разрушении лестничной клетки в жилом доме по ул. Польский спуск, 5.

Как выяснилось, рухнула лестничная клетка в двухэтажном жилом доме, который числится аварийным.

Работники ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуировали четверых человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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Автор: Лариса Козовая