На женщин нападали на улицы и даже в их квартирах.

С начала января в Киеве зафиксировали ряд загадочных нападений на женщин. Жертв обворовывают и травмируют.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Схватили возле парка

Наиболее резонансным стало нападение на 27-летнюю хореографа в Дарницком районе столицы. Девушка как раз возвращалась домой после работы, когда на нее напали.

Инцидент произошел на улице возле парка Партизанской Славы, к киевлянке подошли двое мужчин. По показаниям потерпевшей, обоим на вид около 40 лет, восточной внешности. Обидчики брызнули чем-то ей в лицо и потащили к автомобилю. Девушка потеряла сознание.

"Она пришла в себя в машине, но преступники сразу стали кричать на нее, угрожать и снова использовали какой – то препарат – в итоге их жертва снова "провалилась", - пишет издание со ссылкой на источник.

Неизвестно, что преступники делали с девушкой, пока она была без сознания. Через несколько часов, около 23:30, девушка пришла в себя возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Нападавшие забрали iPhone жертвы. Девушка оказалась посреди незнакомой местности без средства связи. Впоследствии она дошла до ближайшей АЗС и позвонила мужу.

"Также преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими карточками и документами. Но самое ужасное – на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны", – рассказал источник.

Пострадавшую проверили на состояние алкогольного опьянения. Драгер засвидетельствовал, что девушка трезва.

Полиция предварительно квалифицировала нападение, как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Едва не задушил собачьим ремешком

Очередное жестокое нападение произошло на Кирилловской улице в Подольском районе. Грабитель напал на женщину, которая открывала двери киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.

Злоумышленник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Обессиленная жертва перестала сопротивляться. Тогда мужчина схватил ее сумку, забрал два мобильных телефона и скрылся.

Подозреваемого нашли по горячим следам. Им оказался 42-летний местный житель, ранее осужденный за имущественные преступления. За разбой, соединенный с насилием (ч. 1 ст. 187 УК Украины), ему грозит семь лет заключения.

Пробрались в квартиру

Это нападение отличается от ряда других, поскольку на этот раз злоумышленники пробрались в квартиру жертвы, а не напал на нее посреди улицы.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко (Подольский район Киева). Муж с двумя друзьями ворвались в квартиру соседки.

Они повредили входную дверь, а затем напали на женщину: сорвали с ее шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись.

Подозреваемые уже задержаны. Это жители Киева, Киевской и Донецкой областей. Задержанным от 33 до 38 лет.

В полиции говорят, что риск стать жертвой преступников немного ниже, если избегать одиноких прогулок, но для многих женщин это невозможно.

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