Неравнодушные граждане устроили "самосуд": облили парня зеленкой и заставили на камеру извиниться за свой поступок.

Нетрезвый подросток в Днепре приставал к 12-летней девочке. Это заметили прохожие и решили его проучить.

По словам свидетелей, парень был пьяным. Видео с раскаяниями подростка опубликовано в Telegram-канале "Х.Днепр".

Девочка скрылась и в полицию якобы не обращалась. Но неадекват все-таки понес наказание. "Воспитательную работу" с ним провели местные жители. Они облили его лицо зеленкой и вынудили пообещать, что больше не будет так делать.

На видео облитый зеленкой парень назвал свое полное имя и фамилию. Он рассказал, что приставал к девушке и призывал не повторять его ошибок.

"Никому не советую так делать, потому что всем будет наказание", – отметил подросток.

В комментариях к публикации пользователи сети стали называть разные варианты возраста "героя" видео: от 14 и до 18 лет, однако один из юзеров в парне узнал одноклассника и уточнил, что это 16-летний сирота, за которым ухаживает только бабушка. Что касается самой девочки, которую тот пытался изнасиловать, то ей, как пишут в комментариях, всего 12 лет.

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