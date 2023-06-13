Злоумышленник задержан и взят под стражу до четверга.

Очередное сексуальное преступление против украинки разоблачено в Израиле. Жителя израильского портового города Ашдод задержали по подозрению в изнасиловании девушки, которая только приехала в страну, пишет The Jerusalem Post.

19-летняя украинка обратилась в полицию около двух недель назад и сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны 29-летнего мужчины, с которым познакомилась через общего знакомого.

Он предложил ей помочь и познакомить с городом. Когда девушка осталась с новым знакомым один на один, он изнасиловал ее. Преступление произошло у нее дома.

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Во вторник, 13 июня, он был задержан и взят под стражу до четверга. Ожидается, что ему будет предъявлено обвинительный акт.

Украинские беженцы в Израиле

С начала полномасштабной войны в Украине Израиль принял тысячи беженцев. В апреле украинцам в Израиле были продлены визы и помощь в сферах здравоохранения и социального обеспечения.

В то же время известно о случаях сексуальной эксплуатации беженцев из Украины в Израиле. Раньше там арестовали отца и дочь, которые предлагали украинцам нелегально въехать в Израиль, чтобы в итоге те оказались в зависимом положении. Целью было организовать секс-бизнес.

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