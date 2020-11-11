В полиции считают, что с мужчиной и ребенком мог произойти несчастный случай.

В Житомирской области спасатели достали из реки Случь автомобиль с телами 39-летнего мужчины и его 14-летнего пасынка, пропавших два дня назад.

Читайте такжеПоявилось видео масштабного ДТП в Днепре: столкнулись сразу пять автомобилей

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

«Вечером 9 ноября по непонятным обстоятельствам исчезли двое жителей г. Барановка. Поисковые мероприятия продолжались два дня. Сегодня во второй половине дня спасатели, исследуя дно акватории реки Случь, вблизи с. Полянки обнаружили затопленный автомобиль Citroen Berlingo. В салоне авто были тела мужчины и мальчика», - рассказала она.

В полиции считают, что с мужчиной и ребенком мог произойти несчастный случай.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин их смерти.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан