Изъятые беспилотники хотят передать пограничникам на фронт.

Пограничники разоблачили волынских контрабандистов, которые производили и использовали беспилотники для отправки сигарет за границу.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. "Технологический прорыв сделали волынские контрабандисты. Они использовали БпЛА не только для отправки сигарет за границу, но и для слежения за действиями пограничных нарядов", - отметили в ГСПУ.

Межведомственная группа, в которую входили военнослужащие Волынского и Львовского пограничных отрядов, при силовой поддержке пограничников-спецназовцев дозора в помещениях и хозяйственных зданиях фигурантов обнаружила мотодельтаплан, восемь беспилотных летательных аппаратов типа "самолет" и "квадрокоптер", а также более двух тысяч пачек контрафактных табачных изделий и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

"Кроме этого, был найден целый цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в частности линия 3D-принтеров, которые печатали детали к беспилотникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые беспилотники планируется передать подразделениям ГПСУ, которые выполняют задачи в составе Сил обороны Украины. "Изучается возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности, в противодействии вражеским войскам", - добавили пограничники.

Инцидента с контрабандой:

Как сообщал УНИАН, в марте таможенники Румынии задержали грузовик из Украины, в котором под видом кондитерских изделий перевозили 4 млн сигарет известных брендов.

В грузовике с украинскими номерами среди официально заявленных кондитерских изделий было обнаружено скрытыми 200 тыс. пачек сигарет с маркировкой "Duty Free".

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