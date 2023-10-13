В сентябре прошлого года в Одессе задержали двух иностранных наркокурьеров, а в этом году в октябре – организатора канала.

Правоохранители Украины, Румынии и Германии перекрыли канал контрабанды иранского героина в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В результате комплексных мероприятий, которые длились более года, удалось не только перекрыть канал, но и задержать организатора наркотрафика в Румынии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация началась еще в сентябре 2022 года, когда СБУ и Национальная полиция задержали в Одессе двух иностранных наркокурьеров, которые пытались транзитом через Украину переправить в Западную Европу почти 186 кг иранского героина. Чтобы замаскировать товар, злоумышленники скрыли его в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников. Стоимость изъятой партии наркотиков достигала 11 млн долларов по ценам черного рынка.

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По данным СБУ, тогда было установлено, что двое задержанных входят в состав мощной транснациональной наркогруппировки.

"И чтобы разоблачить ее организатора, который проживал в одной из стран ЕС, правоохранители провели дополнительные оперативные и следственные действия во взаимодействии с европейскими партнерами. Это позволило установить местонахождение главного фигуранта, задокументировать его преступные действия и задержать", - рассказали в спецслужбе.

По данным следствия, злоумышленник разработал маршрут переправки наркотиков морским путем через Одесский порт, а после его блокады в связи с агрессией РФ – использовал порты Румынии и перемещал груз в Украину по суше.

Сейчас в Румынии продолжается расследование в отношении задержанного организатора наркогруппировки. Его двум "курьерам", которых задержали в Украине, следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах).

Суд взял их под стражу. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Офиса генпрокурора Украины, в июле 2022 года правоохранительные органы Румынии обратились к украинским специалистам за помощью для проведения контролируемой поставки героина и установления всех причастных к наркотрафику.

"По результатам этой контролируемой поставки благодаря международно-правовому сотрудничеству в сентябре 2022 года в Одессе были задержаны двое гражданин Румынии – участники транснациональной наркогруппировки. Обвинительный акт в отношении них уже направлен в суд", - уточнили в ведомстве.

Организатора канала задержали в октябре 2023 года правоохранители Румынии.

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В сентябре при въезде в Украину задержали мужчину, который в собственном желудке перевозил кокаин из Латинской Америки. Товар перед глотанием был упакован в специальные капсулы. Стоимость наркотика, который обнаружили в желудке мужчины, 3,5 млн в гривневом эквиваленте.

"Маршрут" контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран. Затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта.

"Бизнес" организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, который выехал в одну из стран Латинской Америки. Там мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, у которых покупал кокаин и переправлял своим сообщникам в Украину.

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