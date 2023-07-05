Судья трактовала попадание российских ракет в гражданские дома как экономию РФ дорогих высокоточных ракет.

Работники офиса Генерального прокурора и Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководительнице суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Как сообщила пресс-служба ГБР, после полномасштабного вооруженного вторжения России судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Отмечается, что она называла захваченные территории Украины "освобожденными", а оккупантов называла "нашими" и признавала АР Крым "частью России". Чиновник неоднократно посещала временно оккупированный Крым, в частности, даже встречала на полуострове новый 2023 год.

"Она толковала вооруженную агрессию РФ против Украины как мотивированный шаг, выраженный стратегической важностью Крыма и обвиняла ВСУ в неоправданной агрессии против мирных украинцев. Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадание российских ракет в гражданские дома как экономию РФ дорогих высокоточных ракет, из-за чего они попадают по мирному населению, и отмечала, что, в частности, Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские", - говорится в сообщении.

Кроме того, она утверждала, что украинские снайперы стреляли в людей, а украинская армия использовала население как "живой щит", не выпуская их из города, выгоняла из собственных квартир, бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке.

Как проинформировали в ГБР, чиновник отрицала похищение и вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины и тому подобное.

Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупацию части территории Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

В СБУ также отметили, что ранее женщина была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а потом избрали председателем районного суда. Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета.

В спецслужбе заявили, что она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. Например, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она "оценила" как "сопутствующие потери" во время войны.

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Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили около 1,7 тыс. человек, есть десятки жертв. В доме было повреждено 230 квартир, полностью разрушено - 72.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Она была спроектирована в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

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