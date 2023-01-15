Судьба еще 33 человек остается неизвестной.

Вражеская ракета, попавшая в девятиэтажный дом в одном из районов Днепра, убила по меньшей мере 30 человек.

Спасатели уже более суток продолжают искать людей под завалами, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 неизвестна. Вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые", – написал он.

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Обновлено (18:59): Советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко в эфире телемарафона сообщила, что уже известно о 30 погибших и 75 пострадавших.

В то же время в ГСЧС уточнили, что было получено 44 сообщения о безвестно пропавших лицах. Из которых нахождение 11 человек установлено, судьба 33 человек выясняется.

Глава ОВА Резниченко также отметил, что поисково-спасательная операция в Днепре продолжается уже более суток.

"Без остановок работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. Пожарные наконец угомонили загоревшийся в доме от удара пожар. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций", – написал он.

Мэр Днепра Борис Филатов ранее в эфире телемарафона отметил, что спасательная операция будет продолжаться, вероятно, до трех часов ночи.

Удар по Днепру 14 января - что известно

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По городу запустили ракету Х-22. У ВСУ нет средств для сбивания этого типа ракет, известных как "убийцы авианосцев".

Врага ракета попала в девятиэтажку на 16 подъездов, где проживали около 1700 человек. Во время атаки был полностью разрушен один из подъездов (здесь могли проживать до 200 человек), в остальных 15-ти отсутствуют свет и газоснабжение, выбиты стекла. Более тысячи человек остались без крова.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В мэрии рассказывали, что некоторых удается спасти благодаря тому, что они присылают сообщение из-под завалов. Спасают также чудом уцелевших домашних любимцев

Тем временем жители страны-террориста хохочут над трагедией, призывая к уничтожению украинцев.

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