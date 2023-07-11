Задержанному суд уже избрал ему меру пресечения.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержали мужчину, который развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, установлено, что 37-летний житель указанного района совершал развратные действия в отношении своей 14-летней дочери. При этом он убеждал ее никому не рассказывать об "отношениях между ними".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в растлении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигурант производства - священник одной из местных церквей УПЦ Московского патриархата, а развратные действия он совершал якобы длительное время.

"Он - настоятель сельского храма", - сказал источник. В то же время правоохранитель не смог уточнить: подозреваемый формально находится "на службе" или его после разоблачения уже лишили сана.

Интересные последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Киеве в развращении несовершеннолетних мальчиков подозревают 39-летнего мужчину. По данным правоохранителей, разоблачили злоумышленника в сексуальных контактах с двумя 15-летними парнями, которых подозреваемый заманивал в свою квартиру.

За "отношения" он предлагал детям деньги. По некоторым данным, речь может идти о журналисте издания "Вести" Тарасе Козубе.

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