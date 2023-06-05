Жертвами обвиняемого стали двое 15-летних парней. Делом занимаются следователи Оболонского управления полиции.

В Киеве в развращении несовершеннолетних мальчиков подозревают 39-летнего мужчину, которым может оказаться журналист издания "Вести" Тарас Козуба.

Речь идет о деле, которое ведут следователи Оболонского управления полиции. Сообщается, что полицейские уличили злоумышленника в сексуальных контактах с двумя 15-летними парнями. Мужчина выходил на связь с детьми по телефону и назначал личные встречи в своей квартире. За интим он предлагал детям денежное вознаграждение.

Также во время обысков жилья фигуранта дела были найдены флеш-накопители с порнографическими материалами с участием детей.

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"Следователи задержали ранее не судимого местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент мужчине инкриминируют подозрение по трем статьям УК Украины: совершение действий сексуального характера с несовершеннолетними за деньги, домогательство ребенка в сексуальных целях, а также умышленное получение, хранение, приобретение, перемещение детской порнографии.

Отметим, что на сайте полиции не указывается, кем именно является подозреваемый. Однако по информации источников УНИАН, им может оказаться журналист издания "Вести" Тарас Козуба.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция подозревает, что мужчина может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.

Оболонский районный суд определил меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Также была утверждена возможность внесения залога в сумме 214 720 гривен.

В Киеве в парке "Киото" убили мужчину - есть новые детали

Напомним, что 3 июня в одном из парков Деснянского района (парк "Киото") нашли мертвым 48-летнего мужчину. Его увидели прохожие. Сообщалось, что у погибшего фиксировались травмы головы.

Сегодня стало известно, что правоохранители подозревают в совершении преступления уроженца Винницкой области 1991 года рождения. Следователи выяснили, что злоумышленник с целью ограбления погибшего нанес ему удар металлической палкой, а после этого скрылся. Пострадавший не пережил травмы и погиб на месте преступления.

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