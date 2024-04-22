Демченко прокомментировал привлечение организаторами подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы.

Расценки за незаконную переправку людей из Украины за границу колеблются от 3 до 10 тыс долларов. Об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Когда задерживаются нарушители, с ними проводится "фильтрация" для того, чтобы установить организаторов (нелегальной схемы переправки через госграницу), каким образом организаторы пытались их переправить, выяснить другие детали. В том числе спрашиваем и какое количество денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Мы видим, что как правило, расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам, колеблются от 3 до 10 тыс долларов", - отметил Демченко.

Он также прокомментировал привлечение организаторами подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы.

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"Они в первую очередь ставят такую ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Но надо понимать, когда задерживаем подростков мы передаем их родителям, а также сообщаем правоохранительные органы, чтобы установить в дальнейшем организаторов", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что ответственность за действия подростков несут в том числе родители.

"Вопросом занимаются правоохранительные органы для того, чтобы довести дело "до логического завершения", - сказал представитель ГПСУ, не уточнив деталей.

Задержание уклонистов на границе

ГПСУ уже неоднократно информировала о задержании уклонистов, которые незаконно пытались пересечь госграницу. При этом с желающими переправиться задерживали подростков, которые за деньги указывали дорогу нарушителям.

Один из последних таких случаев произошел в апреле в зоне ответственности Мукачевского отряда ГПСУ, вблизи границы с Венгрией. Двое 14-летних подростков вели четырех мужчин, которые несли с собой резиновые лодки, ведь планировали переплывать Тису. Как стало известно пограничникам, за свой "вояж под сопровождением" мужчины, жители Сумской, Львовской, Николаевской и Закарпатской областей, заплатили от 2 до 9 тысяч долларов.

Сейчас устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия.

А в прошлом году пограничники задержали двух мужчин, которые пытались сбежать из Украины, выдавая себя за подростков. Для пересечения границы 20-ти и 21-летние мужчины выдавали себя за 13-ти и 15-летних.

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