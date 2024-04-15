Мобилизация в Украине по новому законопроекту предполагает и новые правила призыва, и санкции для уклонистов.

Новый законопроект о мобилизации №10449 предусматривает некоторое ужесточение мобилизации в Украине. Согласно документу, такого понятия как повестка фактически не будет - будут действовать другие правила. Рассказываем, что тянет за собой их нарушение и кого могут наказать.

Новый закон о мобилизации 2024 - каким будет наказание для уклонистов

"В законе прописаны довольно жесткие требования", - рассказал в комментарии изданию "Фокус" Николай Максимов, адвокат юридической компании Riyako & Partners. Согласно новому документу, как только принятый законопроект юридически вступает в силу, начинается отсчет 60 дней. За этот срок абсолютно все мужчины, которые признаны военнообязанными, обязаны прийти в ТЦК и СП, чтобы обновить и уточнить свои данные. Те, кто этого не сделает, автоматически становятся уклонистами.

По мнению юриста, вполне возможно, что глобально обновлять данные всех и каждого не будут - военкоматы слишком загружены. Скорее всего, в ТЦК просто сопоставят ту информацию, которая у них есть, с информацией из государственных реестров. И, если окажется, что в военкомате информации об этом человеке нет, его заставят обновить данные.

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Как это будет выглядеть на практике? Военкоматы будут обращаться в полицию с просьбой объявить нарушителей в розыск. Если же полиция не сможет найти и доставить в ТЦК уклониста, то ему военкомат отправит требование в письменном виде. Интересно, что этот документ вовсе не обязательно вручать лично в руки, говорит юрист, - если адресата почтальон не найдет, то просто отметит, что требование не удалось вручить. В таком случае человек, занимающий руководящую должность в ТЦК, ждет 10 дней и обращается в суд с просьбой ограничить права уклониста. В первую очередь это касается возможности водить машину, но дополнительно даже могут оштрафовать.

Что касается того, будут ли объявлять в розыск уклонистов, то этот механизм, по словам Максимова, работает и сейчас. Но его применяют в исключительных случаях, так как процесс долгий. Нынешний механизм, считает эксперт, тоже будут применять редко - полиция просто не сможет искать всех, кто пребывает в розыске, а для судов это будет огромный объем работы. "С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберіг", на любом блокпосту его вправе после проверки документов доставить в военкомат, - говорит Максимов. - Поскольку у нас немало случаев применения силы в отношении тех, кто добровольно не идет в ТЦК и СП, эта норма может увеличить количество подобных инцидентов".

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