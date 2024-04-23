Консульские услуги станут недоступны для украинцев призывного возраста с 23 апреля.

Новый законопроект о мобилизации, подписанный Владимиром Зеленский, повлияет не только на жителей Украины. Важные изменения затронут украинцев за границей - мужчины перестанут получать почти все услуги от консульств. О том, как ограничат консульские услуги для граждан Украины, рассказали Зеркало недели.

Прекращение консульских услуг для мужчин за границей - что известно

Прекращение консульских услуг для украинцев вступит в силу 23 апреля и продлится до тех пор, пока не будут даны официальные разъяснения закона о мобилизации.

Некоторые учреждения уже не принимают документы от военнообязанных. К примеру, консульство Украины в Польше не предоставляет услуги мужчинам призывного возраста до получения указаний от МИД.

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Издание Зеркало Недели публикует документ, согласно которому предоставление консульских услуг для мужчин рекомендуется приостановить с 23 апреля "с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанностей по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов".

При этом не все консульские услуги для мужчин призывного возраста будут ограничены. Мужчины всё ещё смогут оформить удостоверения личности на возвращение в Украину.

УНИАН пытается получить официальный комментарий Министерства иностранных дел Украины об ограничении консульских услуг.

Украинцы должны будут встать на учет за границей

Законопроект о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, содержит информацию о военнообязанных за рубежом. Согласно закону, у мужчин призывного возраста будет 2 месяца на то, чтобы встать на воинский учет за границей. Для этого они должны будут обновить свои личные данные в ТЦК через консульство, кабинет военнообязанного, номер телефона или электронную почту.

Если мужчина призывного возраста не обновит данные, то ему ограничат консульские услуги и могут назначить штраф.

При этом мобилизация мужчин за границей будет возможна лишь том случае, если украинец сам вернется в Украину. Депортировать мужчин после обновления данных не будут, поскольку у властей нет таких инструментов.

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