Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В результате авиационно-ракетного удара по Сумах повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня, 7 марта, враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14:36.

Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что объявленная в восточных областях тревога связана с активностью российской тактической авиации.

Вражеская атака с самолетов тактической авиации в Одесской области - детали

Сегодня утром военные РФ атаковали Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря, направив на регион ракету Х-31П.

Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Военные отмечают, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

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