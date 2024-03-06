Тактика россиян в воздухе стала значительно более агрессивной, чем перед этим.

Россия продолжает наносить интенсивные авиаудары по Украине, несмотря на то, что ВСУ сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), оккупанты готовы терять свою боевую авиацию, если это поможет им продвигаться. По данным Forbes, российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

В то же время New York Times пишет, что "более агрессивная" воздушная тактика россиян на линии фронта помогла оккупантам в последнее время продвинуться вперед на востоке.

Видео дня

Аналитики отметили, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов, вероятно, потому, что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий.

Оккупанты использовали удары планирующих бомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта.

Зато в ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить украинские сообщения о сбивании самолетов Су-34 в течение последних недель.

Потери российской авиации

Как сообщал УНИАН, с 17 февраля и до сегодняшнего дня уничтожено 15 российских самолетов. Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь.

По подсчетам аналитиков ISW, в общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать

Эксперты ISW предполагают, что российские войска могут в дальнейшем смириться с ростом потерь в авиации и продолжить попытки наносить удары КАБами для поддержки российских наступательных операций. В таком случае российское командование осознанно возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.

Министерство обороны Украины сообщало, что только в феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов. Уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечалось, что это лучший результат с октября 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: