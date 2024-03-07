Ракета, выпущенная из самолета, потеряла боевую способность на подлете к побережью.

Российские военные сегодня утром атаковали Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг направил на регион ракету Х-31П.

"Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Последние данные о потерях врага на юге

По информации Сил обороны юга, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 74 оккупанта, танк, 6 орудий, миномет, комплекс радиоэлектронной борьбы, станцию управления БпЛА, разведывательный БпЛА "ZALA", 16 единиц автобронетехники и лодку.

"Уничтожено четыре наблюдательных поста и фортификационное сооружение противника", - сказано в сообщении.

Сутками ранее российская армия потеряла на Херсонщине 67 солдат, 14 орудий, в том числе "Мста-Б", две станции радиоэлектронной борьбы, среди которых - "Поле-21". Также уничтожены танк, миномет, две лодки и 18 единиц автобронетехники.

То есть, по данным военных, за двое последних боевых суток оккупанты потеряли на левобережье более 140 военных, два десятка орудий, 34 автомобиля, два миномета и два танка.

В то же время оккупанты не прекращают террор мирного населения прифронтовых регионов. Только за последние боевые сутки захватчики применили 43 FPV-дрона, четыре ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БПЛА других модификаций 24 осколочных боеприпаса. В результате ударов вражеских дронов ранены два гражданских лица и повреждены два частных жилых дома.

Артиллерией враг шесть раз ударил по Херсону, четыре - по Антоновке, дважды - по Бериславу, Садовому и Львову. Также были обстреляны Станислав, Золотая Балка, Велетенское, Дудчаны, Новоберислав, Веселое и Михайловка на Херсонщине, акватория Очаковской и территория Куцурубской общин на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов Херсонщины ранен гражданский человек - местная жительница получила травмы ноги. Еще один мужчина обратился за медицинской помощью в результате ранения, полученного во время прошлых обстрелов.

Огнем российской артиллерии повреждены административное здание, учебное заведение, припортовая инфраструктура, объект критической инфраструктуры, складское помещение, почти полтора десятка частных жилых домов, линия электропередачи, гражданский автомобиль и газопровод.

Ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского и премьера Греции

6 марта во время встречи в Одессе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российские военные нанесли удар по городу, вероятно, баллистической ракетой. В частности, атакована территория припортовой инфраструктуры. Погибли пять человек, есть раненые.

Зеленский рассказал, что вместе с иностранными гостями стал свидетелем этого удара.

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