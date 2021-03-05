Ни алкоголя, ни наркотиков в крови мужчины не обнаружили.

В Сумах 32-летний мужчина за 40 минут разбил не менее 10 автомобилей, окна нескольких банков и одного магазина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный отрывал боковые зеркала у машин, бил ногами двери и крушил окна. Владельцы поврежденных авто не успевали поймать его на горячем, потому что тот быстро убегал и дальше продолжал крушить все на своем пути.

Читайте такжеНе заметил: в Сумах водителя едва не сбил поезд прямо на глазах у патрульных (видео)После автомобилей мужчина перешел на здания. Он камнями разбил окна в трех банковских учреждениях, а затем начал швырять камни в витрины магазинов.

Задержать вандала удалось благодаря описаниям прохожих. Экспертиза ни алкоголя, ни наркотиков в крови мужчины не обнаружила.

В содеянном задержанный сознался, однако о причинах патрульным рассказать не смог, говоря, что не знает, зачем это делал. Лишь впоследствии в отделении полиции обїяснил, что его якобы довели: нервы не выдержали после ссоры.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что у него проблемы в семье. Он был очень раздражен и обеспокоен, поэтому когда вышел на улицу, начал крушить все вокруг", - рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы, а также придется возмещать убытки, которые потерпевшие пока подсчитывают.

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Автор: УНИАН