В Сумах задержали двух мужчин, которые ограбили полицейского и нацгвардейца (фото)

Пострадавшие патрульный и гвардеец были доставлены в медучреждение с переломами и ушибами.

В Сумах сегодня, 9 июля, правоохранители задержали двух мужчин за грабеж и нападение на полицейского и бойца Нацгвардии.

Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии еще 29 июня, когда те возвращались домой поздно ночью, в районе улицы Харьковской в Сумах.

По его информации, в Сумское управление департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о том, что неизвестные напали на полицейского и военнослужащего Национальной гвардии Украины. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием... по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

«Установлено, что 33-летний патрульный и 32-летний гвардеец, возвращаясь домой ночью, стали жертвой грабителей. Злоумышленники нанесли им удары по голове и туловищу. Когда правоохранители оказались на земле, нападавшие забрали у них мобильные телефоны и сумку. Старший сержант полиции и старший солдат НГУ были доставлены в медицинское учреждение с сотрясением мозга, тупыми травмами живота, переломами и ушибами», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личности нападавших. Ими оказались 21-летний и 25-летний местные жители, которые ранее уже имели проблемы с законом.

Правоохранители сегодня провели обыски по месту жительства подозреваемых. Во время этих мероприятий были обнаружены и изъяты банковские карточки, денежные средства, документы, часы, оружие; также похищенные у полицейского карту-заместитель, бронежилеты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также два прибора для взлома сигнализации автомобиля.

«Нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет», - отметил Крупецкий.

Также правоохранители проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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