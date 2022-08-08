Украинская спецслужба обезвредила вражескую диверсионную группу.

Служба безопасности Украины задержала киллеров спецслужб Российской Федерации, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резников и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного активиста.

Проведена многоэтапная спецоперация и обезврежена диверсионно-разведывательная группа Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известный как ГРУ), говорится на канале СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, за убийство каждого лица российские "кураторы" обещали заплатить исполнителям от 100 до 150 тысяч долларов.

"...ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке", - отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что по заданию координатора из Москвы злоумышленник подыскивал киллера, используя свои связи среди представителей криминалитета.

Стать киллером согласился житель Киева. Он согласился на "тестовое испытание" - за 5 тыс. долларов убить украинского военного, который, по мнению российских оккупантов, якобы причастен к физической расправе над пленными военными РФ.

"...для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинской власти территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в РФ. Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси", - добавили в СБУ.

Подозреваемый попал на украинскую территорию через контрольно-пропускной пункт "Доманово" в Волынской области и встретился с сообщником. Обоих злоумышленников силовики задержали в Ковеле.

У "связного" во время обыска нашли доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и в умышленном убийстве.

Напомним, российские захватчики без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам достойный отпор давали украинские воины - на нашей территории уже уничтожили около 42 тыс. 340 врагов.

В начале марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский пережил уже более 10 попыток покушений.

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