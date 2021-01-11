От полученных травм две женщины погибли на месте происшествия.

В Ривненской области 19-летний киевлянин, находившийся за рулем иномарки, смертельно травмировал на пешеходном переходе двух женщин.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, ДТП произошло 10 января около 21:00 на автодороге «Киев-Чоп» возле города Корец Ровенского района.

«Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия.

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В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины), следователи изъяли транспортное средство. Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения.

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Автор: Светлана Макринская