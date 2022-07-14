Фигуранту объявили подозрение и задержали.

В Одесской области мужчина за шумное поведение застрелил юношу.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что происшествие произошло в селе Большой Дальник, куда 19-летний пострадавший приехал к местным товарищам. Компания молодых людей шумно отдыхала по соседству с местом проживания 53-летнего мужчины. Он сделал замечание молодым людям о нарушении тишины и между ними началась ссора.

"Возмущенный мужчина выстрелил из охотничьего нарезного карабина в сторону одного из гостей соседа - одессита, пуля попала ему в грудную клетку. Затем правонарушитель с оружием закрылся в доме", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители, в ходе переговоров с мужчиной тот вышел к ним.

Во время безотлагательного обыска в доме правонарушителя правоохранители изъяли оружие, более 30 патронов и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Следователи Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры квалифицировали действия гражданина по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили подозрение и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За содеянное мужчине может грозить лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, житель Приднестровья, заказывавший теракты в Одессе, приговорен к 8 годам тюрьмы. Иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб.

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