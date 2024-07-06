Среди погибших есть ребенок.

В Ривненской области произошло ужасное ДТП. Там автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.

Об этом сообщили в МВД. "14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП.

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4 июня в Винницкой области перевернулся автобус с 17 детьми и 5 взрослыми. Автопроисшествие произошло около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района.

46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, из них один госпитализирован. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь, они отпущены домой.

В полиции отметили тогда, что водитель был трезв. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

А прошлым летом в Винницкой области в результате страшной аварии, которая произошла вблизи поселка Бродецкое, погибли две семьи с детьми и их близкие.

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