Он требовал деньги за принятие положительного решения о непригодности к военной службе.

В Полтавской области на получении 4 тысяч долларов задержали начальника хирургического кабинета одной из воинских частей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Полтавской области. По данным следствия, член военно-врачебной комиссии требовал и получил неправомерную выгоду за принятие положительного решения о непригодности к военной службе.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

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Санкция статьи, как проинформировали в полиции, предусматривает уголовное наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Проверки военкомов в Украине

Как сообщал УНИАН, после громкого дела с задержанием бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова президент Владимир Зеленский заявил, что ему представили предыдущие результаты проверки других "военкомов". Он сказал, что они разочаровывают.

Борисову объявили о подозрении, он пытался убежать от правоохранителей, однако его задержали в Киеве. Сегодня стало известно, что суд арестовал имущество его семьи.

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