Его местонахождение уточняется.

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову объявлено подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Сейчас ведутся следственные действия.

"Правоохранители доложили мне сегодня о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Логично, что самим лишь освобождением эта история не должна была завершиться", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он отметил, что Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Президент добавил, что все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

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"В целом продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушения – неизбежна", - подчеркнул глава государства.

В то же время в сообщении на сайте ГБР отмечается, что работники Бюро сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечается, что во время досудебного расследования ГБР собрало огромный собственный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения средств массовой информации. Кроме того, будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

"Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома на протяжении последних лет стала владелицей драгоценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - говорится в сообщении.

В то же время жена экс-военкома также приобрела дорогую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Так, бывшего военкома подозревают в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, он подозревается в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения, – совершении уголовного преступления (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются.

Дело военкома Борисова - что известно

Весной стала известной информация о приобретении во время войны семьей начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова поместья в Испании стоимостью более трех миллионов евро.

Этот дом зарегистрирован на мать военкома, а его жена оказалась владелицей офисного помещения на одной из главных улиц в Марбелье. Кроме того, семья Борисова смогла приобрести автомобиль – Mercedes Gelendvagen.

По данным ГБР, в ходе расследования по факту незаконного обогащения выяснилось, что военком давал указания подчиненным не призывать отдельных лиц за вознаграждение.

28 июня пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Борисова уволен с должности.

18 июля советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян сообщила, что Бюро с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины открыло более 100 уголовных производств относительно злоупотреблений в военкоматах.

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