Родственники мужчины хотели предотвратить изъятие автомобиля Porsche Macan, пытаясь вывезти его за границу.

Суд арестовал имущество семьи бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, наложен арест на имущество, деньги и банковские счета Борисова и членов его семьи.

Среди арестованного имущества – земельные участки общей площадью более 2 гектаров, расположенные в Одесской области, в Одессе – два дома (общая площадь более 420 квадратных метров), домовладение (78,5 гектара), две квартиры и треть еще одной квартиры.

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Также арестованы шесть автомобилей: Toyota Land Cruiser (2023 года выпуска), Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-Benz EQV (2022 года выпуска), Mercedes-Benz GLE 400 (2021 года выпуска), Porsche Macan GTS (2016 года выпуска), автомобиль Audi A6 (1999 года выпуска).

"В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшее следствие, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. Установлено, что это авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома", - рассказали в бюро.

Сейчас у следствия есть основания полагать, что этот автомобиль был приобретен противоправным путем. Он изъят.

Дело скандального одесского экс-военкома Борисова

Весной 2023 года появилась информация о том, что семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стоимость этого поместья, которое зарегистрировано на мать фигуранта, составляет более 3 млн евро. Кроме того, у жены военкома появилось офисное помещение за границей, также семья купила новый Mercedes Gelendvagen. Отмечалось, что доход семьи таких расходов не покрывает.

ГБР выяснило, что Борисов за вознаграждение давал указание своим подчиненным не призывать на службу военнообязанных.

В конце июня его уволили с должности. 22 июля ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Впоследствии Борисова задержали в Киеве и взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен.

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