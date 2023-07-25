Он подчеркнул, что для любых государственных чиновников – это предательство государственных принципов, предательство интересов общества.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то там желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для любых государственных чиновников это предательство государственных принципов, предательство интересов общества.

Видео дня

"Я хочу всех депутатов, чиновников и всех остальных на государственных должностях предупредить. Когда днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что все депутаты и чиновники должны работать в Украине и ради интересов украинского народа.

"Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", – вас таких не будет. Не будет и тех, кто из-за каких-то там своих выгод не хочет принимать решения, которые необходимы для нашей обороны или для европейской интеграции", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также проинформировал, что сегодня ему представили предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. Результаты разочаровывают.

"Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит. Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу. Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойной наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – резюмировал он.

Громкие дела с депутатами и военкомами в Украине

25 июля суд арестовал подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева без права залога. Он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами. Нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Также суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября с возможностью внесения залога суммой в 150 миллионов гривен. Во время полномасштабного вторжения его семья приобрела дорогую недвижимость в Испании, стоимостью более трех миллионов евро. Имение зарегистрировали на мать Борисова.

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