Чиновник требовал и получил от гражданина 25 тысяч гривень неправомерной выгоды.

В Харькове правоохранители разоблачили начальника одного из районных военкоматов, офицера отдела учета и бронирования, а также гражданского.

По данным следствия, подполковник организовал преступную группу с целью получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения председателем медицинской комиссии, который определял степень пригодности призывников к военной службе, сообщает Офис генпрокурора.

Чиновник требовал и получил от гражданина 25 тысяч гривень неправомерной выгоды. За эти средства он обещал ему справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина нуждался в лечении в течение двух месяцев.

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Правоохранители разоблачили подозреваемых во время получения средств и предоставления гражданину справки ВБК. Начальник РТЦК и СП начал скрываться от органа досудебного расследования, однако его местонахождение было оперативно установлено.

Проведен санкционированный обыск по месту его временного проживания и вручено ходатайство об отстранении от занимаемой должности.

Скандалы с военкомами в Украине - детали

Правоохранители проверяют возможное незаконное обогащение и уклонение от военной службы экс-руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы Евгением Борисовым. Как сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины, расследование поручено детективам Государственного бюро расследований.

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона заявил, что в Украине проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность.

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