Жена предателя в Санкт-Петербурге администрирует Телеграм-канал, который распространяет фейки о ситуации в Одессе.

В Одессе СБУ задержала предателя, который работал на вражескую спецслужбу.

Как сообщает пресс-служба областного управления СБУ, контрразведка украинской спецслужбы провела в Одессе многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан агент Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Установлено, что шпион передавал врагу цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе.

Видео дня

По данным следствия, задержанный одессит - является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения РФ он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".

Именно там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра ГРУ Григорием Ивановым, который работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

По данным следствия, одессит дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего новоиспеченному агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel".

"Фигурант получил $500 "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб", - рассказали в управлении.

Коммуникацию с разведкой РФ агент поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере, откуда удалял всю информацию после каждого сеанса связи.

Надо отметить, что для "прикрытия" предатель устроился в одну из местных общественных организаций, которые привлекаются к поддержанию правопорядка в городе.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители информации с соответствующими доказательствами, оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Отмечается, что специалисты украинской спецслужбы уже идентифицировали оперативные связи российского разведчика - еще пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из числа его близкого окружения.

Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала жену предателя, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с ГРУ, получая ежемесячное жалованье. В частности, женщина администрирует телеграмм-канал, который по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в государственной измене.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигурант собирал данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нанцгвардии, а также систем противовоздушной обороны в Одессе.

Полученные сведения направлял куратору через мессенджер Telegram.

Предатели Украины

Недавно задержан агент ФСБ РФ, который собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории Кировоградской области. Фигурант-житель города Торецк Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Агент поселился в одном из населенных пунктов области, и собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: