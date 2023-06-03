Коллаборанта арестовали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне действующего чиновника областной военной администрации, который во время оккупации города работал на россиян и ездил на стажировку в Москву.

Как сообщает СБУ, в период временной оккупации Херсона мужчина добровольно согласился войти в созданное россиянами "Главное управление Министерства внутренних дел Херсонской области" и стал "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".

На этой "должности" коллаборант отвечал за подготовку так называемых экспертиз финансовой деятельности предприятий, которые захватчики использовали для фабрикации дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний.

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По данным следствия, во время работы на оккупантов мужчина ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".

"После освобождения областного центра фигурант сначала "залег на дно", а затем снова устроился в местную ОВА. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали", - говорится в сообщении.

Во время обысков по адресу его проживания правоохранители нашли распечатанные законы, приказы и инструкции МВД РФ по подготовке судебных экспертиз и документы, подтверждающие его стажировку в Москве.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Суд взял коллаборанта под стражу без альтернативы внесения залога, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Коллаборанты в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 мая до 12 лет заключения осудили коллаборанта из Купянска Харьковской области, который стал псевдоправоохранителем при оккупационной власти.

В Донецкой области задержали информатора российской разведки, который сдавал позиции ВСУ.

Предатель, который "сливал" врагу позиции защитников Мариуполя, получил 10 лет тюрьмы.

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