Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности совместно с ГБР и Госпогранслужбой разоблачили коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Как говорится в сообщении СБУ, им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"За это в июле 2022 года его назначили "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90". На этой "должности" он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе", - рассказали в СБУ.

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Там добавили, что после освобождения города злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ и ГБР установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Коллаборанты и предатели в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине регулярно разоблачают предателей. Так, 20 июня стало известно, что контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента, который собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные украинских военных летчиков.

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