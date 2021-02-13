Еще один пострадавший доставлен в больницу.

Сегодня в Одесской области на скользкой трассе столкнулись два грузовика, оба водителя погибли.

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в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла на трассе Одесса-Киев около 10 утра, вблизи села Дачное.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался с ним в попутном направлении по параллельной полосе.

Вследствие столкновения оба водителя погибли. В Renault находился также пассажир, он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил дорожного движения").

По словам очевидцев, у госпитализированного пассажира – черепно-мозговая травма и переломы ног.

Обе фуры получили значительные механические повреждения.

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Автор: Лариса Козовая