Сегодня ночью в историческом центре Одессы частично обрушилось старинное здание бывшего предприятия по производству мороженого.
Читайте такжеВ Кривом Роге в доме на ребенка обрушился потолок: девочку спасли (фото)Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, двухэтажное здание бывшего завода мороженого «Полярная звезда» обрушилось по ул. Мечникова, 15 – разрушена фасадная стена, а также со стороны ул. Торговой – крыша. Ориентировочно площадь обрушения составляет 150 кв. м.
В результате ЧП, случившегося в оживленной части города, повреждены три торговых павильона, которые расположены рядом. Люди не пострадали.
На место оперативно прибыли представители ГСЧС, коммунального предприятия «ЖКС «Порто-Франковский» и департамента городского хозяйства Одесского городского совета. Коммунальщики отгородили забором часть тротуара и остановку общественного электротранспорта, расположенную рядом.
«Остановку временно перенесли на 50 метров в сторону», - уточнили в пресс-службе.
Указанное здание было построено в 1892-1894 годах архитектором Семеном Ландесманом, изначально в нем располагалась женская гимназия, а уже в советское время в нем обустроили фабрику мороженого.
В мэрии акцентируют на том, что с конца 90-х годов XX века строение, которое является памятником архитектуры, находится в частной собственности. При этом, в пресс-службе уточнили: рухнула часть строения (крыло), которая «памятником не является».
«Сейчас территория бывшего завода закрыта, она не охраняется. Собственно, об обрушении стены сообщили очевидцы», - добавили в пресс-службе.
В настоящее время работники департамента городского хозяйства сумели найти контакт с представителями собственника здания, которые пообещали, что уже сегодня начнут разборку аварийной стены для недопущения дальнейшего обрушения.
По словам очевидцев, в торговых павильонах, расположенных рядом с аварийным зданием, разбиты стекла и пр. Недалеко расположен Одесский национальный морской университет.
Обрушение произошло ночью, поэтому никто не пострадал.
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