Инциденты произошли на центральных пляжах.

В Одессе в течение одного дня в Черном море во время мощного шторма утонули несколько человек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, несчастные случаи произошли в среду, 26 июля. "Вчера в Одессе во время шторма в море погибли два человека. Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Поиски ребенка продолжаются", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что сейчас в городе продолжает действовать запрет на купание в море. "Не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя и своих родных", - просят чиновники.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что все три случая в среду имели место на пляжах в центральной части города (Приморский район). В частности, что один человек погиб на пляже "Ланжерон", еще один – на нудистском пляже, а подростка смыло большой волной на пляже "Аркадия".

Также очевидцы обнародовали видео "развлечений" ставших причиной несчастного случая с несовершеннолетним, которого до сих пор ищут. В частности, люди зафиксировали, как большие волны с огромной силой обрушиваются на набережную. При этом молодые люди, несмотря на опасность, подходят ближе к воде и накрывают волны. Слышно, как кто-то весело кричит: "Море сегодня волнуется. Вот человека просто накрыло и тапочки забрало. Это было феерично...". При этом слышно, как люди смеются.

Кроме того, некоторые местные Телегам-каналы утверждают, что только за вчера в Одессе во время шторма в море погибли три человека. Говорится, что на "Ланжероне" якобы погибли 18-летний парень и 63-летний мужчина, а на нудистском пляже – 50-летний мужчина.

В ГСЧС и полиции то, что произошло, пока не комментировали.

Гибель на воде: последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле в селе Городище Киевской области погиб 9-летний мальчик. После длительных поисков его нашли мертвым в реке Рось. На берегу были найдены его вещи, тело обнаружили водолазы в 12 метрах от берега.

В Черниговской области в реке нашли тела двух девочек, которые пошли купаться в Десне.

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