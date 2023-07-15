Ребенка искали несколько часов.

В селе Городище Киевской области трагически погиб 9-летний мальчик. Его искали несколько часов, пока тело ребенка не обнаружили в реке Рось.

Как сообщает Полиция Киевской области, о пропаже ребенка правоохранителям стало известно 15 июля в 16:50. Последний раз мальчика видели вблизи реки Рось – на берегу были найдены его вещи. К поискам ребенка присоединились полицейские Киевщины, работники ГСЧС и неравнодушные граждане.

Впоследствии в полиции сообщили, что мальчик погиб.

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"Водолазы обнаружили тело ребенка в 12 метрах от берега. Полицейские Киевщины документируют последствия несчастного случая", – добавили правоохранители.

Гибель детей на воде: другие инциденты

8 июля сообщалось, что на Черниговщине в реке Десна утонули две девочки. Подруги пошли купаться еще 6 июля, однако перестали выходить на связь. Тела несовершеннолетних подняли на поверхность водолазы.

15 июня на Киевщине трагически погиб 10-летний мальчик. Ребенок решил переплыть реку, однако не смог и утонул. Медики и полицейские почти час пытались реанимировать ребенка, но тщетно.

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