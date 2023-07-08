Подруги пошли купаться и исчезли. Их нашли только на следующий день в реке.

На Черниговщине утонули две несовершеннолетние девушки, которые еще 6 июля пошли купаться и исчезли. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в области.

Согласно информации, сегодня после обеда водолазы обнаружили и подняли на поверхность из реки Десна тела двух девочек 2008 года рождения, которые исчезли вблизи села Оболонья Коропской общины Новгород-Северского района.

Сообщение о поисках двух пропавших девочек 14 и 15 лет появилось сегодня утром. По информации Управления Нацполиции в области, к поисковым работам были привлечены более 30 человек - полицейские, спасатели ГСЧС, водолазы, местные жители.

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Как сообщила мать одной из девушек, подруги живут в соседних селах, но вчера встретились в селе Оболонье и пошли отдыхать на пляж реки Десна в 2 километрах от села. Около 18 часов родные общались с ними по телефону, но после этого они прекратили отвечать на звонки.

"Сначала мать одной из девушек вместе со знакомой пытались отыскать девушек самостоятельно, однако нашли только их одежду и личные вещи на берегу Десны. После этого они обратились за помощью в полицию", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 6 июля на горе Говерла из-за попадания молнии погибли два человека - мужчина и 11-летнюю девочка. Пострадавшая женщина в шоковом состоянии была сопровождена к посту Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам.

В июне в Белоцерковском районе Киевской области трагически погиб мальчик, которому было 10 лет. Ребенок во время рыбалки решил переплыть реку, но не смог этого сделать и утонул.

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