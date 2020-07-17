В Одессе водитель-нарушитель избил двух патрульных

Водитель на Daewoo Lanos после избиения полицейских попытался скрыться.

В центре Одессы водитель Daewoo Lanos избил двух патрульных, остановивших его за нарушение Правил дорожного движения и повреждение дорожного знака.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Приморском районе города на ул. Маразлиевской.

«Нарушитель въехал на улице Маразлиевской в дорожный знак, и остановившие его полицейские проинформировали нарушителя о привлечении к ответственности. После этого водитель Daewoo Lanos набросился на членов экипажа патрульной полиции и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы», - сообщили в главке.

После этого правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям оказана медицинская помощь, злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

По факту насилия в отношении работников полиции начато производство по ч. 2 ст. 345 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.

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