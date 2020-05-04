В Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на аварийный танкер «Делфи»

Нарушитель, у которого изъяли травматическое оружие и нож, задержан.

Сегодня в Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение на побережье в ноябре 2019 года.

Как сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, на пляже «Дельфин», недалеко от танкера, установлен пост коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба».

«Сегодня, примерно в 10:30, был замечен мужчина, который пытался по траверсе (пирсу – УНИАН) добраться до танкера. Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал им», - сообщил Покровский.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Спасатели задержали нарушителя и вызвали полицию, которой его передали.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая нашла у злоумышленника травматический пистолет и нож.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов, но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.