В Николаеве школьница после ссоры с родителями решила их "проучить" и наглоталась таблеток.
В результате ее госпитализировали с отравлением, пишет ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Правоохранители заверяют, что инцидент не связан с опасным челленджем в соцсети "ТикТок". Между ребенком и родителями произошел конфликт из-за школы, в результате у девочки забрали ее мобильный и отругали. Та в ответ решила "выразить протест" на такие действия.
Админпротокол на родителей не составляли, с ними провели профилактическую беседу. В полиции уточнили: инцидент не связан с попыткой суицида, а является "подростковым протестом".
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