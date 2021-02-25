В полиции говорят: попытки суицида не было.

В Николаеве школьница после ссоры с родителями решила их "проучить" и наглоталась таблеток.

В результате ее госпитализировали с отравлением, пишет ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители заверяют, что инцидент не связан с опасным челленджем в соцсети "ТикТок". Между ребенком и родителями произошел конфликт из-за школы, в результате у девочки забрали ее мобильный и отругали. Та в ответ решила "выразить протест" на такие действия.

Админпротокол на родителей не составляли, с ними провели профилактическую беседу. В полиции уточнили: инцидент не связан с попыткой суицида, а является "подростковым протестом".

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Автор: Юрий Годован