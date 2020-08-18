Суд избрал меру пресечения Юлию Цезарю, напавшему на синагогу в Мариуполе

Подозреваемый является уроженцем российской Ростовской области.

Октябрьский районный суд города Мариуполь избрал меру пресечения Юлию Цезарю, подозреваемому в нападении на синагогу Мариуполя.

Об этом говорится в открытых данных Единого государственного реестра судебных решений.

Суд избрал подозреваемому, который является уроженцем российской Ростовской области, меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Избрать подозреваемому, уроженцу города Ростов-на-Дону Ростовской области Российской Федерации, который задокументирован паспортом гражданина Украины запись №19910927-07391, выдан 17.09.2018 года, меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в решении

Хронология событий:

28 июля 2020 года мужчина совершил нападение на синагогу в городе Мариуполь Донецкой области. Он ворвался в здание и накинулся с топором на охранника. Завязалась драка, и нападавший ранил охранника.

30 июля 2020 года его опознали как Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозр Ильича. Тогда же его объявили в розыск.

12 августа 2020 года появилась информация о задержании подозреваемого правоохранителями. 13 августа в суд поступил рапорт о его незаконном пересечение границы Украины. Его задержали на территории Ростовской области в России. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Ростова-на-Дону. На данный момент неизвестно будет ли экстрадиция Юлия Цезаря, или он будет осужден на территории РФ за незаконное пересечение границ.

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Автор: Наталия Печиборщ