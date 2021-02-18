В момент падения снега мимо проходили пешеходы - они отделались испугом.

Во Львове снежная лавина с крыши разбила припаркованный на обочине автомобиль.

Читайте такжеВ центре Львова на парня упала снежная глыба: пострадавшему вызвали скоруюКак говорится в сюжете ТСН, как снег стремительно сползает с крыши и летит на машину зафиксировала камера видеонаблюдения.

Удар был такой силы, что у машины разбилось лобовое стекло. Мимо как раз проходили пешеходы - они отделались испугом.

Львовян просят не ходить под домами, поскольку почти везде кровли покрылись снегом со льдом и свисают гигантские сосульки.

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17 февраля в центре Львова на туриста из Киева с крыши упала глыба снега. Пострадавшему вызвали скорую.

А 16 февраля в городе на 20-летнюю студентку с крыши здания упала глыба льда.

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Автор: УНИАН