У авто разбилось лобовое стекло \ скриншот с видео
Во Львове снежная лавина с крыши разбила припаркованный на обочине автомобиль.
Читайте такжеВ центре Львова на парня упала снежная глыба: пострадавшему вызвали скоруюКак говорится в сюжете ТСН, как снег стремительно сползает с крыши и летит на машину зафиксировала камера видеонаблюдения.
Удар был такой силы, что у машины разбилось лобовое стекло. Мимо как раз проходили пешеходы - они отделались испугом.
Львовян просят не ходить под домами, поскольку почти везде кровли покрылись снегом со льдом и свисают гигантские сосульки.
Новости Украины: во Львове припаркованное авто разбила снежная лавина с крыши
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