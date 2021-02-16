Девушку госпитализировали, она уже написала заявление в полицию.

Во Львове один человек получил травмы из-за сосульки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, на 20-летнюю студентку, которая гуляла по центру, с крыши здания упала глыба льда.

Удар был такой силы, что девушку сбило с ног. Ее сразу госпитализировали в больницу скорой помощи. У потерпевшей диагностировали ушиб спины, руки и открытый перелом ноги. Медики уже провели студентке операцию.

Тем временем потерпевшая написала заявление в полицию.

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Автор: УНИАН