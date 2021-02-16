Во Львове сосулька сбила с ног девушку / фото УНИАН, Николай Тис
Во Львове один человек получил травмы из-за сосульки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, на 20-летнюю студентку, которая гуляла по центру, с крыши здания упала глыба льда.
Удар был такой силы, что девушку сбило с ног. Ее сразу госпитализировали в больницу скорой помощи. У потерпевшей диагностировали ушиб спины, руки и открытый перелом ноги. Медики уже провели студентке операцию.
Тем временем потерпевшая написала заявление в полицию.
Новости Украины: во Львове на 20-летнюю студентку упала глыба льда
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