Эту информацию подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый.

Вечером во вторник, 3 сентября, во Львове в больницу Святого Луки поступила небезопасная посылка. Там обнаружили коробку, полную настоящих противотанковых мин.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Отмечается, что пациентов и медицинский персонал больницы эвакуированы.

"На месте работают все соответствующие службы. Дело будут расследовать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

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Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами похожими на противотанковые мины. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности. Выясняем обстоятельства", – написал он.

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