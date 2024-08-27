Мероприятие состоялось на 40-й день после гибели языковеда.

Во Львове сегодня открыли мемориальную таблицу языковеду Ирине Фарион. Ее разместили на фасаде дома, в котором она проживала. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня исполняется ровно 40 дней со дня убийства политического и общественного деятеля Ирины Фарион. Поэтому символично, что именно в этот день на фасаде дома, где проживала Ирина, открыли мемориальную таблицу языковеду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыли таблицу на улице Масарика, 3, где проживала Фарион, и именно рядом с этим домом она была убита.

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В частности, в церемонии открытия приняли участие дочь языковеда и ее внуки.

Убийство Ирины Фарион во Львове

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания. Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет.

Языковеда похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

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