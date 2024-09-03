Одной из задач сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу.

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ - Департамента контрразведывательных операций. Вражеская ячейка состояла из четырех человек, а ее координацией в Украине занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов.

Как сообщил пресс-центр СБУ, эта агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении.

Расследование установило, что в случае успешного выполнения вражеских задач, экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

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Также установлено, что для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей в Киевской области. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, диверсию удалось предотвратить.

"Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа. Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц. Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 113 (диверсия); ст. 258 (террористический акт).

Задержание коллаборационистов в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале июля СБУ задержала 23-летнего одессита и его 18-летнюю невесту, которые передавали России локации пограничных отрядов морской охраны Одесской области, которые обороняют акваторию портового города.

Для получения разведданных пара обходила местность под видом прогулок невест и фотографировались на фоне военных объектов. После того, как были сделаны фотографии, задержанный должен был подготовить "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ. Оккупанты планировали использовать эти данные для ударов по местам базирования украинских защитников. Пару задержали с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.

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