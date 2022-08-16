На место вызваны все необходимые специалисты, отметили в столичном метрополитене.

Киевская станция метрополитена "Теремки" закрыта из-за задымления в подземном переходе.

Об этом говорится в сообщении на странице метрополитена в Facebook.

"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе. На место вызваны все необходимые специалисты", - говорится в сообщении.

Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Позже в КГГА сообщили, что станция метро "Теремки" работает в обычном режиме.

"Киевский метрополитен" извиняется за временные неудобства!" - добавили в ведомстве.

В то же время в метрополитене не рассказали деталей инцидента, из-за которого станция закрывалась.

Напомним, после того, как Россия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину, метро Киева стало работать по-другому. Сокращено время работы, увеличен интервал между прибытиями поездов, станция "Майдан Незалежности" не работает. Кроме того, поезда метро не курсируют на открытых территориях во время воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в столице с 1 августа наземный транспорт больше не будет ездить во время воздушной тревоги.

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