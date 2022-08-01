Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие.

Наземный общественный транспорт в Киеве, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Как сообщили в Киевской городской администрации, соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня.

"Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие. Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозки наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее в КГГА сообщили, что в столице демонтируют МАФы, препятствующие доступу к станциям метрополитена в качестве укрытий.

В начале июля в приложении "Киев Цифровой" появился сервис движения городского транспорта. С помощью нового сервиса можно, в частности, находить нужные остановки и маршруты; мониторить движение транспорта на карте; просматривать время прибытия транспорта на остановку; узнавать о пересадке на другой транспорт на остановках.

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