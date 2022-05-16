Также продлена работа наземного общественного транспорта – теперь он работает с 6:00 до 22:30.

В Киеве возобновила работу станция метро "Кловская".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в другое время", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00:

на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

на "зеленой" линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Также работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк".

В случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается.

Кроме того, сегодня продлена работа наземного общественного транспорта – теперь он работает с 6:00 до 22:30. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут.

Перечень актуальных маршрутов доступен по ссылке.

Как сообщал УНИАН, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Цена на проезд осталась-8 грн.

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